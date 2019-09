وقت ۔۔۔ایک انچ سونا

کے ساتھ ہمارا تعارف پرائمری سکول کے زمانے ہی میں ہوگیا تھا’’ وقت بڑی دولت ہے‘‘ کا چارٹ ہماری کلاس میں لگا ہوتا تھا یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب بات صرف پڑھنے کی حدتک ہی محدود رہتی ہے سوچنے کی زحمت کون گوارا کرتا ہے بعد میں ہوش سنبھالنے کے بعد جب وقت کے حوالے سے سوچنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ وقت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ہر زمانے کے فلسفیوں نے وقت کے حوالے سے بات کی ہے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جیسے Time and space فلسفہ زمان ومکاں وغیرہ لیکن یہ سب کچھ اتنا الجھادینے والا ہے کہ کچھ لوگ ہی اس میدان کے شناور ہوتے ہیں یہ سب کا بزنس نہیں ہوتا ! اس لیے فلسفے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم وقت کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیںیعنی جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ بیٹا وقت ضائع نہ کرو اور آج ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وقت بڑی دولت ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے مفید کاموں میں خرچ کیا جائے ! قدیم یونان میں وقت کو دشمن کا ہم معنی سمجھا جاتا تھا وہ جب ایک دوسرے سے وقت پوچھتے تو کہتے :what does your enemy say? تمہارا دشمن کیا کہتا ہے ؟ تو جواباً وقت بتادیا جاتا تھا وہ اسے دشمن اس حوالے سے سمجھتے تھے کہ یہ دبے پائوں گزرتا چلا جاتا ہے جب انسانی اعضاء مضمحل ہوجاتے ہیں اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں کوئی مفید کام نہیں پاتا کوئی ایسا کام جو اس نے مخلوق خدا کے لیے کیا ہو تو اسے وقت کے ضائع ہوجانے کا احساس بے چین کردیتا ہے کہتے ہیں ایک سیاح یونان کے کسی قبرستان میں گھوم پھر رہاتھا ہر قبر کے کتبے پر مرنے والے کی عمر درج تھی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی قبر پر دو ،تین ، پانچ یا سات برس لکھا ہواتھا اس نے ایک مقامی آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے یہاں سب لوگ بچپن ہی میں انتقال کرجاتے ہیںکسی قبر کے کتبے پر آٹھ دس برس سے زیادہ عمر نہیں لکھی ہوئی ؟وہ یونانی اس سیاح کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جناب ہم قبروں پر صرف وہی عمر لکھتے ہیں جس میں مرنے والے نے کوئی مفید کام کیا ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی ذات سے کوئی فائدہ پہنچا ہو کھانا پینا اور مرجانا یہ زندگی تو نہیں ہے اس لیے اگر ایک آدمی پچاس برس کی عمر میں انتقال کرجاتا ہے تو ہم اس کی قبر پر پچاس کے ہندسے کی بجائے وہ دو چار برس لکھتے ہیں جو اس نے مفید کاموں میں صرف کیے ہوتے ہیں !اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اہمیت ان کاموں کی ہے جو ہم بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے کرتے ہیں وقت اسی وقت قیمتی ہوتا ہے جب اسے مفید کاموں میں صرف کیا جائے ! ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکا ہر وقت سیل فون کے ساتھ کھیل کر اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ وقت کو کوئی بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خود ضائع ہو رہا ہوتا ہے وقت تو ایک سیل رواں ہے جس کا آغاز معلوم ہے اور نہ انجام ! اس کو اس مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ وقت کی ٹرین مسلسل اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے ایک شخص پشاور کے ریلوے سٹیشن سے ریل گاڑی میں سوا ر ہوتا ہے (یہ اس کی پیدائش ہے ) اور کراچی کے ریلوے سٹیشن پر اتر جاتا ہے(دنیا سے کوچ کرجاتا ہے ) یہ اس کی زندگی کا دورانیہ ہے اب اگر اس دوران یہ وقت کو ضائع کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو ضائع کررہا ہوتا ہے!کیونکہ اس کے پاس گنتی کے چند دن ہیں اس حوالے سے عبدالرحمن بابا نے بڑی اچھی کہی ہے آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں : یہاں سانس اور قدم دونوں کا اپنا اپنا حساب ہے یعنی یہ آپ کو مختصر مدت کے لیے عطا کیے گئے ہیں ان کی باقاعدہ اپنی گنتی ہے جب یہ گنتی پوری ہوجاتی ہے تو آپ کو اس جہان فانی سے کوچ کرنا پڑتا ہے اس لیے آپ کا ایک قدم بھی کسی غلط راستے پر نہیں پڑنا چاہیے ورنہ آپ کی راہ کھوٹی ہوجائے گی اور آپ اپنی منزل مقصود تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے ۔اب ایک نظر وقت کے بہترین مصرف پر بھی ڈال لیتے ہیںکائنات کا بغور مشاہدہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز ایک ترتیب سے چل رہی ہے صرف نظام شمسی کی ترتیب اور روٹین سے بات سمجھ میں آجاتی ہے رات دن کی آمد ، موسموں کی تبدیلیاں اور ان سب کے نظام الاوقات میں باقاعدگی ہے کیا مجال ہے جو ایک سیکنڈ کا فرق بھی آجائے ! ہم اس وقت اپنے قیمتی وقت کو ضائع کررہے ہوتے ہیں جب استقامت کے ساتھ کوئی کام باقاعدگی سے سرانجام نہیں دیتے ! فرض کریں ایک طالب علم ہر روز دس صفحات کا مطالعہ باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تیس دنوں میں تین سو صفحات پڑھ ڈالے اس تعداد کو بڑھایا بھی جاسکتا ہے اس میں سار ا کمال باقاعدگی کا ہے !اسی طرح اگر کوئی لکھاری باقاعدگی کے ساتھ دس صفحات روزانہ لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک مہینے میں ایک کتاب لکھ ڈالی ۔ کچھ لوگ وقت کی تنگی کے شاکی رہتے ہیںوہ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ یار بس وقت ہی نہیں ملتا دراصل وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا وقت نکالنا پڑتا ہے ایک روٹین بنانی پڑتی ہے اور پھر اس روٹین پر استقامت کے ساتھ عمل کرکے کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے!ایک پرانی چینی کہاوت ہے کہ ایک انچ وقت ایک انچ سونا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک انچ سونے سے ایک انچ وقت نہیں خرید سکتے ! مہاتما بدھ نے اس حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے !بدھا کی بات کو برف کے ایک بڑے ٹکڑے والی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ برف کا ٹکڑا نظر تو آتا ہے لیکن درحقیقت وہ غیر محسوس انداز سے پگھلتا رہتا ہے اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے نابود ہوجاتا ہے!۔