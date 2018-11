شاہد آفریدی کا متنازع بیان، پس منظر اور تاویلات

ہر ملک کیلئے اُس کے کھلاڑی بہت عزیز ہوتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں کھلاڑیوں کی وہ آؤ بھگت نہیں ہوتی جو مغرب میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس وقت کرکٹ کا کھیل پاکستان کا قومی کھیل نہ ہونے کے باوجود سارے کھیلوں پر غالب ہے اور اس کے سٹار کھلاڑی بڑے نازنخرے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ کرکٹ کھلاڑیوں کے مقابلے میں اسی ونوے کے عشرے کے کھلاڑی ہر لحاظ سے بڑے تھے لیکن اُن کے پاس دولت اتنی نہیں تھی جتنی آج کل کے کھلاڑیوں کے پاس ہوتی ہے۔ کرکٹ کا کھیل کوئی زیادہ دولت والا کھیل نہیں اور دنیا بھر میں فٹ بال کا کوئی ثانی کھیل اس وقت موجود نہیں لیکن پھر بھی بہرحال کرکٹ کا اس وقت پیسہ کمانے والے اچھے خاصے کھیلوں میں شمار ہوتا ہے۔کرکٹرز کیساتھ کھلاڑی خواتین اور فلم سٹارز کی شادیاں اُن کی دولت اور گلیمر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ کرکٹرز سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں یہ اُن کا حق ہے۔ پاکستان، بھارت اور بعض دیگر ممالک میں اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن میرے علم میں یہ بات بہت کم آئی ہے کہ کسی ملک کے کھلاڑی ملک کے نازک وحساس معاملات کے بارے میں اتنی غیرذمہ داری اور کھلنڈرے پن کا مظاہرہ بھی کرسکتے ہیں جتنا شاہد آفریدی نے گزشتہ روز کیا۔لیکن چونکہ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ آج بھی یہاں شرح تعلیم پچاس فیصد سے زیادہ نہیں ہے جس کا اثر ہمارے ہر شعبہ زندگی پر صاف محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے کرکٹ کے اکثر کھلاڑی میٹرک، ایف اے اور زیادہ سے زیادہ بی اے وغیرہ ہوتے ہیں، عمران خان، رمیض راجہ اور بعض دیگر کے استثنیٰ کیساتھ۔ انڈین ٹیم میں شاید ہی کوئی کھلاڑی ہو جو انگریزی میں اپنا مافی الضمیر آسانی سے بیان نہ کرسکتا ہو جبکہ ہمارے کھلاڑی رمیض راجہ کیساتھ تو چلو جائز ہے کہ اُردو میں بات کریں، اگرچہ انٹرنیشنل فورم پر انگریزی میں بات چیت ہونی چاہئے لیکن انگریزی بولنے والوں کیساتھ بے چارے کتنی مشکلوں سے جان چھڑا دیتے ہیں پھر اگر بعض کھلاڑی گریجویٹ یا ماسٹر بھی پاس ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہر فن مولا بن گئے ہیں لہٰذا ہر موضوع پر بات کرسکتے ہیں۔ پھر اگر بات کر بھی سکتے ہوں تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے دین اور ملک کے بنیادی حساس معاملات پر پورے ملک وقوم کے متفقہ موقف کے بالکل یوٹرن پر جاکر بات کریں۔ شاہد آفریدی اب لاکھ کہے کہ میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ یہ بات ہمارے ہاں ہر وہ آدمی کرتا ہے جو پہلے بغیر سوچے سمجھے بات کر لیتا ہے اور بعد میں جب لوگوں کے ردعمل سے اُسے احساس ہو جاتا ہے تو یہی کہنے لگتا ہے اور پھر آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اپنی ویڈیو سے کون انکار کر سکتا ہے۔شاہد آفریدی بھی اُن لوگوں میں شامل ہو چکا ہے جن کو اللہ کی طرف سے چھپر پھاڑ کر دولت مل جاتی ہے اور پھر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ان کی متلون مزاجی نے ان کیلئے کتنے مسائل پیدا کئے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان جیسا بڑا کھلاڑی بغیر کسی دھوم دھام کے کرکٹ کی دنیا سے رخصت ہوا لیکن اب کے اُنہوں نے کشمیر کے حوالے سے لندن میں بیٹھ کر جو بیان دیا ہے اُس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید شاہد آفریدی ہوش وحواس میں نہ تھے اور مغرب میں جاکر ہمارے بہت سارے لوگ ''کبھی اس کے سبب اور کبھی اُس کے سبب ہوش کھوتے ہی رہے ہیں''۔ مغرب کی حسیناؤں اور ڈالر، پاؤنڈ میں بہت زور ہے، انسان کے ہوش اُڑا دیتے ہیں۔اب بھارت کا میڈیا مزے لے لیکر آفریدی کے بیان کو عمران حکومت اور مسئلہ کشمیر کیخلاف استعمال کر رہا ہے۔ کاش آفریدی کو کشمیر کے بارے میں بنیادی حقائق معلوم ہوتے۔ مسئلہ کشمیر تو اب وہاں پہنچا ہے جہاں ''Now or Never'' اور ''Do or Die'' کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ کشمیر تو وہ مسئلہ ہے جس پر پوری پاکستانی قوم کا ایک ہی متفق علیہ موقف ہے کہ ''کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت دیا جائے'' بس۔۔ شاہد آفریدی کو کیا معلوم کہ برہان وانی شہید اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر منان وانی نے اپنی خوبصورت جوانیاں کیوں قربان کیں۔۔ سید علی گیلانی، عمر فاروق، یاسین ملک اور ان سے پہلے کتنی بڑی شخصیتوں نے اپنی زندگیاں کیوں جیلوں کی نذر کیں۔ یہ بات کہ پاکستان سے اپنے چار صوبے نہیں سنبھالے جاتے، کشمیر کا کیا کرنا ہے۔ یہ بات تو ہندوستان کے کسی کرکٹر کو کرنی چاہئے تھی کہ بھارت کو کشمیر چھوڑنا چاہئے کہ ایک تو ان کا قبضہ غاصبانہ، غیرقانونی اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کیخلاف ہے دوسرا اتنا بڑا ہندوستان جس میں ناگالینڈ، مینرو رام، آسام وغیرہ ہیں گزشتہ نصف صدی سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو آزادی دیکر بھی بھارت کو کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آدمی اُس موضوع پر منہ کیوں کھولے جس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، جس چیز کا علم نہ ہو اُس پر بات نہ کرو'' کیا حکومت پاکستان اپنے کھلاڑیوں اور دیگر کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا پسند کرے گی کہ ہر آدمی اپنے شعبے، مہارت اور ہنر کے متعلق بات کرے۔ آخر میں شاہد آفریدی سے گزارش ہے کہ آپ ملک وقوم کیلئے مزید مسئلے نہ بنائیں۔ کشمیروں کی قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیںگی۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر

کرتے ہیں خطاب آخر اُٹھتے ہیں حجاب آخر