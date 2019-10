پی ڈی اے بنچ، اساتذہ تبادلے اور سٹیزن پورٹل

بعض اوقات ایسے پیغامات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر ا س امر کا احساس ہوتا ہے کہ عوام کی سوچ اور منصوبہ بندی بڑی بڑی سرکاری کرسیوں پر بیٹھے افراد سے کہیں زیادہ بلند اور عملی ہے۔ ایک قاری کا پیغام پڑھ کر مجھے لگا کہ اسے صوبائی دارالحکومت پشاور کی تزئین وآرائش کیلئے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے منصوبے کا سربراہ لگایا جانا چاہئے۔ عام آدمی کی سوچ کی بلندی اورعملیت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا مشاہدہ قوی ہو یاپھرروز ان مسائل سے ان کا واسطہ پڑنے سے اس کی سوچ میں پختگی اور عملیت آئی ہو۔ برقی پیغام میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پی ڈی اے نے یونیورسٹی روڈ پر بورڈ سے جامعہ پشاور کے صدر دروازے تک سرخ رنگ کے خوبصورت اور مضبوط بنچ رکھ دیئے ہیں حالانکہ یہ ایک تیز اور مصروف گزرگاہ ہے جہاں تھوڑی دیر کیلئے رک کر گھاس پر لگے بنچ پر بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں۔ اس طرح کے بنچ لگانے کے بہتر مقامات کی نشاندہی ہوسکتی ہے جس میں ایک صوبائی اسمبلی کی عمارت کے پاس بنے پل کے عین نیچے کی خالی جگہ ہے جہاں لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور دیگر مقامات سے بورڈ کی طرف جانے والوں کی ایک قطار سواری کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے۔ بیمار، کمزور اور ضعیف افراد کو بیٹھنے کی خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ دن ہو یا رات گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ سواری کیلئے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک دو بنچ یہاں پر پل کے نیچے بنی پکی فرش یا سبزہ زار پر لگائے جائیں تو مناسب ہوگا۔ تجویز معقول اور قابل عمل ہے، ڈی جی پی ڈی اے یقینا اس پر توجہ دیں گے۔شمالی وزیرستان کے شعبہ تعلیم ہی کے ایک مدرس نے سکولوں میں بیس پچیس سالوں سے اساتذہ کے ایک ہی سکول میں تعیناتی کو خرابی کی جڑ قرار دیتے ہوئے ہر تین سال بعد اساتذہ کے تبادلوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ سالوں سال سے ایک ہی سکول میں تعینات اساتذہ جدید تعلیم سے بھی آراستہ نہیں، نہ ہی ان اساتذہ کیلئے کسی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی اُستاد سکول میں سالوں سے تعینات ہے اور وہ دیانتداری، محنت اور لگن سے تدریس کے فرائض سرانجام دے رہا ہے تو اس کے خواہ مخواہ تبادلے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ دوردراز علاقوں میں دیگر مقامی اساتذہ کو بھی گھر کے قریب آنے کا حق ملنا چاہئے۔ اس بناء پر تبادلہ ہونا چاہئے ویسے بھی سرکاری پالیسی تین سال کی مدت میں تبادلے کا ہے جس کی پابندی ہونی چاہئے۔گندی خانخیل ضلع لکی مروت میں صحت اور تعلیم کی سہولت نہ ہونے کے حوالے سے ایک قاری کا پیغام گزشتہ کالم میں شائع ہوا تھا۔ کریم اللہ مروت نے اس کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ ہم پر بھی جھوٹ لکھنے کا الزام عائد کیا ہے، میرے خیال میں نادرست، غلط اطلاع جیسے الفاظ کا استعمال اسلئے مناسب تھا کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر لکھے اور بولے، یہاں تو ملنے والا ایس ایم ایس شامل کالم تھا اس کے باوجود ایک غلط برقی پیغام شامل کالم ہونا ہمارے لئے باعث افسوس امر ہے۔ ملنے والے ایس ایم ایس میں مختلف قسم کے الزامات بھی ہوتے ہیں جن کو شائع نہیں کیا جاتا، یہ پہلا اتفاق ہے کہ اس قسم کا لغو برقی پیغام بھیجا گیا۔ میرے پاس جانچنے کیلئے یہ پیمانہ بھی نہیں کہ پہلے والا برقی پیغام جھوٹ تھا یا دوسرا۔ دوسرے پیغام کے مطابق علاقے میں تین بوائز پرائمری سکول، ایک ہائی سکول، ایک گرلز مڈل سکول، چار گرلز پرائمری سکول اور ایک بی ایچ یو ہے۔ گندی خانخیل کتنا بڑا علاقہ ہے جس میں اتنے سارے تعلیمی ادارے واقعی ہیں اس حوالے سے اگر ڈی ای او لکی مروت یا کوئی ذمہ دار سرکاری افسر وضاحت کرے تو مناسب ہوگا تاکہ دونوں پیغام دینے والوں کی حقیقت بیانی کا علم ہو۔ گندی خانخیل ضلع لکی مروت کا نام میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا تاکہ آئندہ محتاط رہا جائے۔ میں نمائندہ مشرق لکی مروت اور اپنے ذرائع سے بآسانی صورتحال کی تصدیق کرا سکتی تھی لیکن کالم میں جوابی ایس ایم ایس اسلئے شائع کیا کہ معلوم ہو کہ اس طرح کے بھی ہمارے مہربان ہوتے ہیں۔ سرکاری طور پر اس کی وضاحت وتردید کی بھی کسی نے زحمت نہ کی۔فہیم نے وزیرولی داد کلے بنوں سے سٹیزن پورٹل میں شہادی سپینہ تنگی سے ڈومیل تا ولی داد کلے تک سڑک کی بلیک ٹاپنگ کے حوالے سے اپنی شکایت بارے آگاہ کرتے ہوئے ملنے والے جواب پر حیرت وافسوس کا اظہار کیا ہے۔ سٹیزن پورٹل سے شکایت کا یوں جواب آیاYou are not the part of Kp Govt سٹیزن پورٹل کی اس جواب پر آپ ہی غور کیا جائے ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ضلع ٹانک سے بھی ایک قاری نے اسی قسم کے حالات کا رونا رویا ہے۔ حکام اس علاقے کے عوام کے مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دیں۔ بے شمار ایسے برقی پیغامات میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، سکول وڈسپنسری نہ ہونے، بجلی کی طویل بندش، بیروزگاری، مہنگائی، پولیس کی زیادتیوں، انصاف میں تاخیر، ملازمتوں میں ناانصافی وغیرہ وغیرہ قسم کے مسائل کی طرف باربار توجہ دلانے کے مطالبات کئے جاتے ہیں۔ حکام گونگے بہرے نہیں اور صوبہ بھر کے نمائندے اسمبلی میں عوام کی نمائندگی کے دعویدار ہیں۔ سرکاری مشینری ہر جگہ موجود ہے مگر عوام کو کوئی سہولت نہیں، ان کے مسائل جوں کے توں اور شکایات روزافزوں ہیں، خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ کاہے کی اچھی حکمرانی ہے؟۔

اس نمبر 03379750639 پر میسج کرسکتے ہیں۔