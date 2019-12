کوالالمپور کانفرنس اور اتحاد اُمت

اتحاد اُمت ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر آسان نہیں ہے۔ مسلمانان عالم کے دلوں میں اتحاد کی شدید خواہش ہے مگر مسلمان ممالک کے حکمران اپنے شخصی مفادات کی وجہ سے اس عظیم کام کے آڑھے آجاتے ہیں۔ مسلمان دنیا میں اسلام اور اپنی روایات کیساتھ مخلصانہ اطاعت کا عالم کیا ہے اس کے بارے میں جاننا مقصود ہو تو گیلپ پول کی شائع کردہ کتاب ''WHO SPEAKS FOR ISLAM? WHAT A BILLION MUSLIM REALLY THINK''کا مطالعہ کرلیجئے۔ یہ کتاب گیلپ کی 6سالہ طویل ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ 2008ء میں شائع ہونے والی اس کتاب کی ریسرچ سٹڈی پچاس ہزار انٹرویوز پر مشتمل ہے جو 35بڑی آبادی والے مسلمان ممالک میں کئے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر مذکورہ گیلپ پول کو 90فیصد مسلمان آبادی کی خواہشات اور جذبات کو سمجھنے کیلئے سب سے جامع سٹڈی قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان آبادی کے ان جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایران کی مجلس شوریٰ کے سپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میڈیا جس طرح مسلمان عوام کو دن بہ دن قریب لا رہا ہے اس سے مسلم اُمہ کے اتحاد کی صورت گری ہونے کی قوی اُمید ہے کیونکہ ابھی تک جو کوششیں اتحاد اُمت کے ضمن میں ہوئیں وہ اسلئے کامیاب نہ ہوسکیں کہ ان کا ہدف عوام کے اتحاد کی بجائے حکمرانوں کا اتحاد تھا۔ مغربی قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلمان دنیا کو چھوٹی بڑی سلطنتوں میں اس انداز سے تقسیم کیا تاکہ باہمی رنجشوں کو تقویت ملتی رہے اور وطنی مفادات کے تابع رہ کر قومی ریاستوں کا وجود ہی واحد نصب العین بن کر رہ جائے۔

آج بھی مشرق وسطیٰ کا یہی حال ہے۔ سعودی عرب' قطر' یمن' عراق' شام الغرض سب باہم دست وگریبان ہیں۔ عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے باہمی تعاون کی حالت ہمیشہ دگرگوں رہی چنانچہ باہمی جھگڑوں کی وجہ سے ترقی کا سفر بھی رکا رہا۔ 1999ء کی ایک رپورٹ کے مطابق تمام عرب ممالک کی جی ڈی پی 531 ارب ڈالر تھی جبکہ اس سال اکیلے سپین کی جی ڈی پی 595 ارب ڈالر کی تھی۔ یہ عرب لیگ کے قیام سے لیکر آئندہ آنیوالے 54 سال کی کارگزاری تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ عرب لیگ 1945ء میں بنی جبکہ اس سے پورے پانچ سال بعد یورپین سٹیل اینڈ کول کمیونٹی کا قیام عمل میں آیا جس نے بڑھتے بڑھتے اگلے پچاس سالوں میں یورپی یونین کا روپ دھار لیا اور یہ 27 یورپی ممالک کا ایک ایسا بلاک بن گیا جس کی بنیاد مضبوط معاشی اور سیاسی یکجہتی تھی۔ مشترکہ مارکیٹ کے قیام نے ان ممالک کے درمیان سرحدیں عملی طور پر ختم کر دیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کی تاریخ باہم جھگڑوں سے عبارت رہی ہے اور جو گزشتہ کئی صدیوں سے کبھی کسی سیاسی وحدت میں نہیں رہے ہیں۔ ابتداء میں عرب لیگ کی طرح یورپین کول اینڈ سٹیل کمیونٹی فقط چھ ممالک کا اتحاد تھا مگر اگلے برسوں میں اتحاد کی خواہش نے یورپین اکنامک کمیونٹی کی بنیاد رکھی اور جہاں ان ممالک نے باہمی تجارت میں کسٹم ڈیوٹی کو چارج کرنا بند کردیا وہیں خوراک کی پیداوار کو مشترکہ کنٹرول میں دیا جس کی وجہ سے مغربی یورپ خوراک کی پیداوار کے معاملے میں خودکفیل ہوگیا۔

مسلمان عوام کو او آئی سی کے پلیٹ فارم سے بہت خواب تو دکھائے گئے لیکن عملی طور پر کچھ نہ ہوسکا۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ او آئی سی کو ختم کردینا چاہئے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن برائے نام ہی سہی یہ مسلمان دنیا کا متحدہ پلیٹ فارم تو ہے۔ ایک ایسا فورم جہاں 57مسلمان ممالک کے سربراہان ایک ساتھ بیٹھتے تو ہیں اور جہاں سے 1981ء میں تیسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر مسلمان قوم کے بارے میں تجدید عہد کیا گیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھلے ان کا کوئی بھی علاقہ ہو اور کیسا ہی رنگ اور زبان ہو مسلمان قوم کا فرد قرار دیا گیا ہے۔ قومیت کا یہ پیمانہ عہد جدید کی قومی ریاستوں کے تناظر میں نہیں بلکہ رسولۖ عربی کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے مسلمان قوم کا جو اتحاد سامنے آیا ہے اس کو کسی صورت اور کسی طرح بھی بکھرنے نہیں دینا چاہئے کہ یہ قوم اپنی جگہ ہمارے لئے ایک اثاثہ ہے۔ اس تناظر میں پاکستان کا کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنا ایک انتہائی مستحسن اقدام ہے۔ ملائیشیاء کے وزیراعظم مہاتیر محمد اور دیگر رہنماؤں کو بھی اس غلطی کا احساس یقینا ہوا ہے ورنہ مہاتیر اپنی تقریر میں یہ وضاحت کیوں کرتے کہ ابتداء میں ہم نے تمام ممالک کو شامل نہیں کیا لیکن تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں چنانچہ اگلے مرحلے پر سب سے بات کی جائے گی۔

مہاتیر محمد نے مسلمان قوم کی بقا' سلامتی اور خوشحالی کیلئے جن سات ستونوں پر فوکس کرنے کی بات کی ہے اس سے کس کو انکار ہوسکتا ہے۔ ترقی اور خودمختاری' سا لمیت اور حسن حکمرانی' ثقافت اور تشخص' انصاف اور آزادی' امن' سلامتی ودفاع' تجارت اور انوسٹمنٹ اور سائنس وٹیکنالوجی کے حوالے سے مثبت پیش رفت سے کون اختلاف کر سکتا ہے۔ مہاتیر محمد نے اسلامی ممالک کے درمیان بارٹرسسٹم (Barter) کے تحت تجارتی اور گولڈ دینار کرنسی کی جو بات کی اس کی تحسین کی جانی چاہئے کہ مسلمان ممالک کے اوپر معاشی دباؤ کی وجوہات کا خاتمہ یقینی طور پر مسلمان ممالک کی ترجیح ہونی چاہئے۔ ان سب کے باوجود ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمان ممالک کے مابین اتحاد کی فضا کا خاتمہ ہو جائے اور کسی اقدام کے نتیجے میں او آئی سی کا فورم خدانخواستہ ختم ہو جائے۔ پاکستان جیسے ملک کی پوزیشن تو اور بھی نازک ہے۔ پاکستان کسی صورت بھی سعودی عرب کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہوسکتا اور دیگر برادر عرب ممالک کی قیادت کے جذبات کو نظرانداز کرکے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کوالالمپور کانفرنس کے مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ عرب ممالک کی قیادت کو اعتماد میں لیکر معاملات آگے بڑھائے جائیں اور اتحاد امت کے تصورکو پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے باہمی اتفاق سے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے۔