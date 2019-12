بالی وڈ کی مقبول شخصیات روینہ ٹنڈن، فرح خان اور بھارتی سنگھ کیخلاف ایف آئی آر درج

بالی وڈ کی معروف شخصیات اداکارہ روینہ ٹنڈن، ہدایت کار فرح خان اور کامیڈین بھارتی سنگھ کے خلاف ایف آئی آر ز درج کر لی گئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق روینہ ٹنڈن، فرح خان اور بھارتی سنگھ کے خلاف کامیڈی ٹی وی شو میں اقلیتی برادری کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بالی وڈ کی معروف شخصیات کے خلاف کرسچن فرنٹ آف اجنالا بلاک کے صدر کی طرف سے کرسمس تہوار کے موقع پر نشر ہونے والے کامیڈی ٹی وی شو میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

بالی وڈ کی تینوں شخصیات پر انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) کی دفعہ 295 اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کا تعلق مذہب کی توہین یا مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے ہے۔

اسی ضمن میں مدعی نے شو کی ویڈیو کلپس بھی جمع کروائے ہیں جن میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ عیسائی برادری کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔

اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔

دوسری جانب ایف آئی آر درج کرنے پر بالی وڈ اداکارہ روینہ ٹنڈن نے صفائی پیش کرتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی۔

روینہ ٹنڈن نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، ہم تینوں میں سے کسی نے بھی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اگر پھر بھی ہم نے ایسا کیا ہے تو تکلیف پہنچانے پر دل سے معافی مانگتے ہیں۔

I’m extremely saddened that some sentiments have been inadvertently hurt by a recent episode of my show. I respect all religions, n it would never be my intention 2disrespect any.On behalf of the entire team, Raveena Tandon, Bharti Singh and Myself.. we do sincerely apologise.

3:38 PM - Dec 27, 2019

علاوہ ازیں بالی وڈ ہدایت کارہ فرح خان نے بھی ٹوئٹر پیغام کے ذریعے سب سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں بہت افسردہ ہوں کہ میرے شو کے ذر یعے سے کسی کو تکلیف پہنچی، میں تمام مذاہب کی عزت کرتی ہوں اور یہ قطعی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے دل سے معافی مانگتی ہوں۔