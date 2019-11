مشرق اور مغرب کی کشمکش تاریخی تناظر میں

اگرچہ یہ موضوع کسی کالم میں نہیں سمایا جا سکتا، کیونکہ اس پر کتب لکھی جا چکی ہیں، اب بھی لکھی جاتی ہیں اور جب تک دنیا قائم ہے شاید لکھی جانی پڑیں گی کیونکہ مشرق اور مغرب ہی سے دنیا آباد ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ (اللہ ہی کیلئے ہیں مشرق اور مغرب) لیکن یہ بھی شاید اللہ کی شان ہے کہ مشرق، مشرق ہے اور رہے گا اور مغرب، مغرب ہی رہے گا، البتہ قیامت کے وقوع پذیری کے ایام میں سورج کے طلوع وغروب کے مقامات تبدیل ہو جائیں گے اور اُس وقت کے حالات ومقامات بس صحیح طور پر تفصیل کیساتھ خالق کائنات ہی کو معلوم ہیں لیکن ہم نے تو جب سے شعور سنبھالا ہے یہی اصطلاحات ہی سنی ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ نمرود وابراہیم کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے یہی بات ہوئی تھی اور رڈیارڈ کپلنگ نے بھی اپنی نظم The Ballad of East & West میں یہی بات کی تھی کہ ''مشرق، مشرق ہے اور مغرب، مغرب۔ جب تک آسمان وزمین موجود ہیں دونوں کو ملنا نہیں چاہئے (Never the twain shall meet) شاعر تو خیر شاعر ہوتا ہے، اُس کا یہ خیال1889ء میں منظرعام پر آیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جزوی حقیقت اب بھی موجود ہے اور شاید نزول عیسیٰ تک جاری رہے۔

قرآن کریم کے مطابق دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری جس میں کوئی نذیر (ڈرانے والا یعنی نبی وپیغمبر) نہ آیا ہو۔ اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا درس ساری قوم کو باقاعدہ طور پر ملا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود الحاد اور لادینیت یا خدا اور مذہب کے وجود سے انکار کو کہیں اجتماعی طور پر کسی بھی قوم میں راستہ نہیں ملا، البتہ ان سیکولر اور لبرل فلاسفہ اور دانشوروں نے بہت چالاکی کیساتھ ایک ایسی تہذیب وثقافت اور سیاست کو پروان چڑھایا جس میں مذہب کو انسان کا انفرادی معاملہ قرار دلوا کر معاشروں اور ریاستوں میں عجیب افراتفری کی بنیادیں استوار کیں۔ بیسویں صدی میںمسلم دنیا دو واضح حصوں میں بٹ کے رہا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مغرب کی ترقی سے مرعوب ہوکر مغرب کی من وعن پیروی وتقلید کو اپنے ہاں ترقی کیلئے لازمی سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مغرب کی سر تا پا تقلید کے سخت مخالف ہیں البتہ اچھی اور تعمیری چیزوں کے اپنانے کے مخالف نہیں ہیں۔ صنعت وحرفت، ٹیکنالوجی اور زندگی کو آسان بنانے والی مصنوعات کا خوشحالی سے استعمال مسلم دنیا میں بغیر کسی تنگ نظری وتعصب کے رواں دواں ہے لیکن جب اس ترقی کی آڑ میں عقائد اور اسلامی تہذیب وثقافت پر ضرب پڑتی ہے تو اختلافات لازمی طور پر سامنے آجاتے ہیں اور پھر 9/11 کے بعد تو حد ہوگئی کہ پہلے مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا گیا اور مغرب میں دن رات میڈیا اور دیگر ذرائع سے یہ برین واشنگ کی گئی کہ مسلمانوں کے ذہن وکردار سازی میں جن افکار کا کردار ہے وہ نعوذباللہ قرآن وسنت پر مبنی ہیں اسی فکر کے تحت صلیبی جنگوں سے جوڑتے ہوئے ''تہذیبوں کے تصادم'' کا نظریہ اپنے عوام کے ذہنوں پر اس حد تک سوار کرایا کہ نیوزی لینڈ کے انتہا پسند کے کلاشن کوفوں پر صلیبی جنگ کی شخصیات ونظریات کی طرف واضح اشارے لکھے ہوئے تھے۔ مغرب کے پالیسی ساز اور حکمران اگرچہ بعد میں سرکاری طور پر تہذیبوں کے تصادم کی نظریات کو مغرب میں پروان چڑھانے میں سرکاری کردار کی تردید ونفی کرتے رہے لیکن کمان سے تیر اور بوتل سے جن نکلنے کے بعد بہت کم واپس لایا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً امریکہ اور یورپ کے کسی نہ کسی ملک میں خاتم النبیینۖ اور اسلام اور قرآن کریم کے حوالے سے ناخوشگوار اور ناقابل برداشت واقعات جنم لیتے رہے ہیں۔ ایسے واقعات پر ہمیشہ مسلمان دنیا میں سخت بے چینی اور مذمتی ردعمل سامنے آتا آرہا ہے اور ایسے ہی واقعات رونما ہونے سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمانان عالم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کبھی قرآن عظیم الشان کی بے حرمتی کی جائے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا جائے۔ اہل مغرب کو اب یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بنی نوع انسان کیلئے بھیجا ہوا منتخب دین (ضابطۂ حیات) ہے۔ اسے جن لوگوں (فرعون، نمرود وغیرھم) نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود نیست ونابود ہوگئے اور جن لوگوں نے اسے قبول کرکے اپنا لائحہ عمل بنایا وہ حقیقی معنوں میں سپرپاورز بن گئے۔ مغرب کے پاس موقع ہے کہ اپنی نوجوان نسلوں کو غیرمتعصبانہ زاویہ نگاہ سے اسلام وقرآن اور حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالہ کر کے دیکھ لیں ''اگر ایسا ہوا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ دنیا انسانوں کیلئے جنت کا نمونہ بن جائیگی۔ قرآن کریم کے سارے نسخے (خدا نہ کرے کوئی دریا برد کرے یا بھسم کرنے کی کوشش کرے تو پھر بھی گھنٹوں میں پورا قرآن پاک حفاظ کرام کے طفیل دنیا کی ہدایت کیلئے موجود ہوگا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔

مسلمان ممالک پر اس وقت اس فریضہ کو ہنگامی بنیادوں پر بجا لانا لازمی ہے کہ مغرب کیساتھ اس اسلاموفوبیا کے حوالے سے ٹھوس اور بامعنی مذاکرات کرکے مکالمے میں شامل کرلے ورنہ اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ تہذیبوں کا تصادم کہیں مفروضہ سے حقیقت نہ بن جائے۔ مغرب کی طرف مسلمانوں کی ہجرت اور وہاں رہائش سے اہل مغرب تہذیبی خطرہ محسوس کرتے ہیں حالانکہ وہ وہاں کمزور حیثیت کے حامل ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ اسلام کی حقانیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔