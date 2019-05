پاکستانی نژاد معروف شیف فاطمہ علی کیلئے جیمز بیئرڈ ایوارڈ کا اعلان

امریکا کے مشہور شو ٹاپ شیف میں شرکت سے شہرت حاصل کرنے والی پاکستانی نژاد فاطمہ علی کے لیے بعد از مرگ جیمز بیئرڈ ایوارڈ فاونڈیشن 2019 کے ایوارڈ کا اعلان کردیا گیا۔

فاطمہ علی کو یہ اعزاز جیمز بیئرڈ فاؤنڈیشن جرنلزم ایوارڈ 2019 کے تحت ذاتی مضمون کی کیٹگری میں ’I’m a Chef with Terminal Cancer. This Is What I’m Doing with the Time I Have Left‘ (میں ایک شیف ہوں جسے کینسر ہے، میں اپنے پاس بچے ہوئے وقت میں یہ کررہی ہوں) کے عنوان سے لکھے گئے مضمون پر دیا گیا ہے۔

شیف فاطمہ علی نے اسی مضمون کا مختصرحصہ بون اپیٹائٹ میگزین کے لیے لکھا تھا۔

انہوں نے اکتوبر 2018 میں میگزین کے لیے لکھے گئے مضمون میں بتایا تھا کہ ان کے پاس زندگی کا ایک برس باقی رہ گیا ہے اور وہ اس عرصے کو اپنی زندگی میں موجود افراد کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں اور دنیا بھر میں بہترین کھانے کا نمونہ پیش کرنا چاہتی ہیں۔

29 سالہ فاطمہ علی نے دسمبر 2017 سے مارچ 2018 تک نشر ہونے والے امریکا کے مشہور شو ٹاپ شیف میں شرکت کی تھی اور انہیں بہت زیادہ شہرت بھی حاصل ہوئی تھی۔

گزشتہ سال اکتوبر میں انہوں نے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس مرض کے باعث ان کے پاس زندگی کا صرف ایک سال باقی بچا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ڈاکٹروں نے اگست میں انہیں کینسر فری قرار دیا تھا مگر وہ پھر لوٹ آیا۔

ڈاکٹروں نے فاطمہ علی میں ہڈی کے کینسر کی ایک قسم ایوئنگ سارکوما کی تشخیص کی تھی۔