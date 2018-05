معاملہ ہماری ترجیحات کا ہے

ترجیحات کتنی اہم ہوا کرتی ہیں اس کا اندازہ تو شاید ہمیں روز ہی بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی بات سے ہوتا ہے ۔ سورج سوا نیزے پر ہے لوگوں کو بار بار گرمی سے بچنے کے طریقے سمجھائے جارہے ہیں اور لوگ اس سے کہیں زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ سیاست میں اب کیا ہونے والا ہے ۔ 25جولائی کو انتخابات کا اعلان ہوچکا ہے اور ابھی تک کسی نگران وزیر اعظم کے نام کا اعلان نہیں ہو سکا ۔ کون جانے یہ معاملہ کب حل ہوگا ۔لو ان کے جسموں کو جھلسائے دے رہی ہے لیکن ان کے ذہنوں میں اور کوئی بات ہی نہیں ۔ وہ جن کا تعلق مسلم لیگ (ن) سے ہے ، ان میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت زیادتی ہورہی ہے ۔ پاکستان میں کون بدعنوان نہیں ۔ پاکستان میں کوئی نظام نہیں اس لیے طاقت ، مکمل طاقت بن جاتی ہے ، اختیار مکمل اختیار بن جاتا ہے اور بدعنوانی مکمل بدعنوانی کی شکل اختیار کرلیتی ہے ، ایسے میں میاں نواز شریف پر ہی گرفت کیوں ؟ کسی اور کا احتساب کیوں نہیں ۔ اس وقت نہ تو کسی کو یہ منطق سمجھ آتی ہے کہ ایک ’’بڑے ‘‘ کا احتساب کئی چھوٹوں کے دلوں میں یونہی خوف پیدا کردیتا ہے ۔ ممکنہ بدعنوانوں کی تو خواہش ہی خوف کے نشتر کا شکار ہوجاتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کیونکہ احتساب ترجیحات میں شامل نہیں ، انہیں تو اپنے اپنے مفادات کے لئے چور دروازوں کی خود بھی ضرورت ہے ۔ انہیں بس اپنے معاملات سے غرض ہے اس لیے کسی کی بدعنوانی ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ انہیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ یونیسیف کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے 44فیصد بچے خشک دودھ کے استعمال کے باعث سست نشوونما کا شکار ہیں ۔ پاکستان میں یونیسیف کی نمائندہ انجیلا کرنی ہمیں اس خطرے سے آگاہ تو کر سکتی ہیں لیکن مائوں کی ترجیحات نہیں بد ل سکتیں ۔ وہ تو بتارہی ہیں کہ مارکیٹنگ کی عالمی عدالت نے دوسال سے کم عمر بچوں کے لیے خشک دودھ کی تشہیر ممنوع کر رکھی ہے لیکن ان مائوں کا کیا کریں ، جن کے لئے دودھ کا ڈبہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے بچہ موٹا ہوتا ہے ۔ میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ بچے کا موٹا ہونا کیوں ضروری ہے ؟ بچے کا تو صحت مند ہونا ضروری ہونا چاہیئے ، بچے کے وزن کے برابر سونا ملتا ہو تو بچہ موٹا کریں ورنہ بچے کو تو اس کی زندگی کے لیے تیار کرنا مقصد ہے ، دنبے کی طرح گوشت کے لیے پالنا تو نہیں ۔بچے کو بہترین ذہنی وجسمانی صلاحیتوں سے لیس کرنا چاہیے ، اس کے وزن کا کیا کرنا ہے لیکن یہ ہماری ترجیحات ہیں ۔ حال ہی میں شائع ہونے والی گلوبل ماحولیاتی پرفارمنس انڈیکس کے مطابق پاکستان ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بارہ شدید آلودہ ممالک میں شامل ہے ۔ اس رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں ہوا کی آلودگی ، ماحولیاتی آلودگی میں سرفہرست ہے ۔ ایک اور رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں شہروں میں ہوا کی آلودگی ہر سال بیس ہزار وقت سے پہلے اموات کا باعث بن رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ’’Cleaning pakistan,s Air :Policy options to address the cost of outdoor air pollution‘‘کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیاکے ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی بہت تیزی سے شہروں میں منتقل ہورہی ہے ۔ گاڑیوں کی رفتار میں اضافہ ہورہا ہے اور توانائی کے استعمال میں بھی اضافہ ہورہا ہے ۔ جس کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں بھی شدید اضافہ ہورہا ہے ۔ لیکن یہ سب ہماری ترجیحات میں کہاں شامل ہے ۔ لوگ بس ملک میں بجلی مانگتے ہیں انہیں اس سے کیا غرض کہ حکومتیں کبھی اپنے کک بیکس کے لئے تیل سے بجلی بنانے کے کارخانے لگاتی رہیں اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی ایک غریب ملک کے لوگوں کو فراہم کی جاتی رہے اور کبھی کوئلے سے بجلی بنانے کے کارخانے لگائے گئے ۔ ماحولیاتی آلودگی آبی آلودگی سے تو غریب ہی مرتا ہے ، امیروں کے گھروں میں تو نہانے کے پانی کو بھی فلٹریشن پلانٹ سے گزارا جاتا ہے ۔ لیکن یہ اس ملک کے لوگوں کی ترجیحات ہیں کہ انہیں سڑکیں بنوانا پسند ہے ۔ درخت کٹ گئے اور اس کا ان کی زندگیوں پر کیا اثر ہے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ۔ پاکستان میں پانی کی شدید کمی ہے ۔ کئی شہر تو پانی کی قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں لیکن پاکستان ہر سال تقریباً تیس ملینکیوبک فٹ پانی سمندر میں ضائع ہوجانے دیتا ہے ۔پاکستان میں پانی کو سنبھالنے کے لیے چھوٹے بڑے ڈیم ہی موجود نہیں چنانچہ گزشتہ چالیس سالوں میں تقریباً بارہ سو ملین کیوبک فٹ پانی ، دریائوں سے بہہ کرسمندر میں چلاگیا اور ضائع ہوگیا ۔ دوبڑے ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرنے کی اہلیت دن بہ دن کم ہورہی ہے ، ہم آنے والے چند سالوں میں شدید قحط سالی کا شکار ہوجائینگے ۔ پاکستان اس وقت صرف اپنے لیے تیس دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے ، جبکہ بھارت کچھ عرصہ پہلے تک 200دن کا پانی ذخیرہ کر سکتا تھا ، صرف ایک دیا مر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کے پانی ذخیرہ کرنے کی اہلیت 18دن بڑھ سکتی ہے یعنی وہ 30دن سے بڑھ کر 48دن ہو جائیگی لیکن یہ بھلا ہماری ترجیحات میں کہاں شامل ہے ۔ ڈیم بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں ، سیاسی جماعتیں پانچ سال سے اوپر کا نہیں سوچتیں وہ سڑکیں بنا کر ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں لیکن ہماری ترجیحات بھی یہی ہیں ، ہمیں خود سے زیادہ ان کے مفاد سے پیار ہے ،اس لیے ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں جو سڑکیں بناتے ہیں ،انہیں ووٹ دیتے ہیں جو کالاباغ ڈیم بننے کو زندگی موت کا مسئلہ بناتے ہیں ، انہیں ووٹ دیتے ہیں جو میرٹ کے برخلاف نوکریاں تقسیم کرتے ہیں ۔ یہ معاملہ ان کی بد عنوانی سے زیادہ ہماری ترجیحات کاہے ۔ جب تک وہ درست نہ ہونگی ہمارے معاملات درست نہیں ہو سکتے ۔